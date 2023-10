Quelles sont les nouveautés de la dernière bêta d'iOS 17.2 ?

L'Application Journal

L'app Journal est désormais disponible dans cette première bêta et a pour. Cette dernière sera étroitementD'après Apple, l'application Journal offre(qui rappelle Pleine Conscience) avec un bouton pour enregistrer une entrée. En cliquant, Apple propose un premier tableau avec des exemples de contenus.Installée hier, l'app me propose ce matin d'autres actions(ce n'est pas forcément une personne dans vos favoris, par ici mon syndic apparait en suggestion...) ou de voir des photos que j'ai mises en favori, etc.Les entrées de journal peuvent être personnalisées avec des images, des informations de localisation et des enregistrements vocaux. Les entrées sont organisées par date et peuvent également être mises en signet afin de retrouver ses entrées préférées.Enfin notons qu'Apple n'aura pas accès à ces informations.Cette fonction vient s'ajouter à, qui donne à tous les passagers la possibilité de contribuer facilement à la musique en cours de diffusion. Tout le monde pourra ainsi contrôler la musique depuis son appareil même s’ils n’ont pas souscrit d’abonnement à Apple Music.De même, les titres placés en favoris dans l'application Apple Music se retrouvent dans une, dénommée. A cela s'ajoute unAinsi, si vous prêtez votre iPhone à un tiers (et que vous n'assumez pas la version orchestrale des Petits Poneys), vous pourrez l'activer pour désactiver l'historique d'écoute afin que ses choix de chansons n'affectent pas vos recommandations.Par un appui prolongé sur n'importe quel iMessage, on accède à unCe dernier permet de choisir un autocollant ou un emoji à coller au coin d'un iMessage. Il y avait déjà une option pour faire glisser un autocollant ou un emoji sur n'importe quelle bulle de message. Mais cette méthode semble plus simple.en VO dans le texte), les utilisateurs pourront ainsi vérifier qu'ils ne communiquent qu'avec la ou les personnes de leur choix. Cette fonction avait été présentée en 2022 et ne devait être présentée que cette année.Jusqu'à présent, il indiquait juste le stockage occupé par ces derniers. Il précise désormais de nouvelles informations, comme la durée de conservation (30 jours, 1 an ou Forever), le nombre de messages synchronisés avec iCloud et l'heure de la dernière synchronisation. Il y a aussi une optionpour forcer une mise à jour.Comme le pressentait Mark Gurman, Apple a commencé, en. Elle modifie également légèrement le menu dans la barre située en bas de l'écran.Sous Notifications > Alertes d'urgence dans l'application Réglages, il y a une nouvelle option Local Awareness qui peut être activée pour améliorer la rapidité, la précision et la fiabilité des alertes d'urgence.Pour connaitre le temps qu'il fait, on pourra choisir entre : Détails, Prévisions quotidiennes et Lever/Coucher de soleil. On accède à des informations telles que la probabilité de précipitations, l'indice UV, la vitesse du vent et la qualité de l'air. Les prévisions quotidiennes offrent la météo pour les prochains jours dans un tout petit widget. Lever/coucher de soleil indique les heures de lever et de coucher du soleil pour chaque jour.