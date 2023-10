Utilisateurs de Free Mobile, n'installez pas la bêta d’iOS 17.2 !

N'installez pas la beta 1 d'iOS 17.2 si vous êtes chez Free Mobile

Que faire en attendant ?

Et cette mésaventure l'illustre bien, comme nous le rapporte un de nos lecteurs concerné depuis l'update d'hier soir. En effet,(ndlr : la version développeur est sortie le 26 octobre et la version publique ne devrait pas tarder).Apparemment, Apple a modifié la gestion des appels et des SMS, qui passent par la 4G ou le Wi-Fi. Mais là où le bat blesse, c'est que Free est en retard sur l’adoption de ces technologies au niveau des textos (pas de soucis concernant les appels). Par conséquent,Hormis ne plus envoyer de textos (une excuse bien pratique si Belle-Maman vous embête), vous pouvez opter soit pour une solution d'attente -peu pratique-(normalement vous avez du faire une sauvegarde avant de passer du côté obscur).Sinon,, mais il n'est pas sûr que la firme le fasse, surtout si seul cet opérateur est concerné. A défaut, il faudrait attendre la bêta 2. A moins que cela ne motive Freeet pallier son retard !