iPhone 15, Apple Store, délocalisation ! Apple est-elle toujours dépendante de la Chine ?

affiche des allures de magasin suédois

reflète l'engagement profond d'Apple en faveur d'un design accessible et durable

espace accueillant et inclusif pour tout le monde

les membres de notre équipe ont hâte d'accueillir nos clients au sein de notre nouvel emplacement et de les aider encore plus à découvrir la magie d'Apple, y compris la nouvelle gamme d'iPhone 15 et les nouveaux Mac dotés des puces M3

Quid des ventes d'Apple en Chine ?

On y retrouve en effet les grandes tables d'exposition avec les chaises hautes, les comptoirs pour discuter avec les Genius, mais aussi des matériaux à base de plantes afin de créer un. Notons que ce nouveau magasin dispose d'une centaine de salariés.C'est encore Deirdre O'Brien qui s'y colle :D'après les tableaux communiqués hier par Cupertino,. De même, le chiffre d'affaires trimestriel dans le pays s'est replié de 2,5%.De même, Tim Cook a aussi insisté sur la réussite du lancement en Chine, évoquant des records de vente (sans les préciser) et tentant d'apaiser d'éventuelles inquiétudes sur une perte de terrain sur le marché chinois face à la concurrence accrue de Huawei et d'autres rivaux locaux.. Tim Cook a déclaré qu'en tenant compte des taux de change, l'activité d'Apple en Chine a toutefois progressé en rythme annuel, grâce aux ventes d'iPhone et des services . Mais, elle marche toujours sur des oeufs avec une reprise économique très fragile en Chine, qui reste l'un de ses principaux marchés (vu sa taille et sa démographie).À cela s’ajoute un autre souci,En effet, le Covid a bien montré les limites de son système et la nécessité de ne plus reposer que sur un seul pays pour assembler ses produits, à commencer par l’iPhone !