L'iPhone comme terminal de paiement ? Tap to Pay arrive en France !

Le service Tap to Pay sur iPhone est disponible pour les plateformes de paiement et les développeurs d’apps en France, peuvent l’intégrer à leurs apps iOS et le proposer en tant qu’option d’acceptation de paiement à leurs clients professionnels. Le Groupe BPCE (Banques Populaires, Caisses d’Epargne et Payplug) et les sociétés Adyen, myPOS, Revolut, SumUp, Viva Wallet et Worldline proposent désormais Tap to Pay sur iPhone à leur clientèle professionnelle française, et ils seront bientôt rejoints par BNP Paribas, Crédit Coopératif, MarketPay, Stancer et Stripe.



À partir d’aujourd’hui, Tap to Pay sur iPhone est disponible dans tous les Apple Store de France, et en cours de déploiement dans de nombreux points de vente, notamment ceux des enseignes Christian Dior Couture, appartenant au groupe LVMH, Dyson, Rituals et Sézane. L’Addition a intégré Tap to Pay sur iPhone à son système d’encaissement utilisé par des milliers de restaurants en France. Sephora, qui appartient également au groupe LVMH, déploiera Tap to Pay sur iPhone dans les semaines à venir dans ses magasins en France.

Pour rappel, cette solution va permettre aux commerçants d'accepter Apple Pay et d'autres paiements sans contact simplement en utilisant un iPhone compatible (à partir de l'iPhone XS) et une application iOS dédiée. Comme chaque fois, Apple met l'accent que le respect de la vie privée. Pour cela, Apple précise qu'avec Tap to Pay sur iPhone, Apple avait d'ailleurs annoncé son déploiement avant la fin de l'année aux USA. En attendant, Apple avait commencé à la tester au Visitor Center de l'Apple Park (juste avant la WWDC 2022 !) puis au sein de ses Apple Store américains. De son côté, Cupertino entend bien profiter de l'expérience de la société canadienne qu'elle a rachetée pour 100 millions de dollars. L'arrivée d'Apple dans le secteur pourrait commercialisés par plusieurs sociétés, comme Square ou SumUp.