iPhone 14 : comment avoir un an gratuit supplémentaire pour les appels d'urgence par satellite ?

Un an de plus (mais sous conditions)

Une fonction dédiée à l’Urgence en zones blanches

Sur son site web , Apple fait un rapide rappel de sa fonction lancée l'année dernière avec les iPhone 14 (et figurant naturellement avec les iPhone 15). Puis elle précise enPour l'occasion c'est Kaiann Drance qui officie au niveau de l'explication et il faut bien lire les petites notes de bas de page pour voir que cette offre n'est pas ouverte à tous les iPhone 14.Pour rappel, la fonctionnalité SOS d'urgence via satellite est réservée aux iPhone 14 , iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max et au-delà. Elle permet -en cas de danger ou de situation extrême- d'envoyer un message aux services d'urgence en l'absence de couverture réseau cellulaire ou Wi-Fi. Pour développer cet énorme réseau, rappelons qu'Le service a d’abord été lancéen novembre 2022, avant une première extension pour la France, de l'Allemagne, de l'Irlande et du Royaume-Uni, en décembre 2022. En mars 2023, d’autres pays sont venus se rajouter à cette: l’Autriche, la Belgique, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Portugal.