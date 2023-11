Non ! Ça ne surchauffera pas pour l’iPhone 16 !

L'iPhone n'aura pas trop chaud !

Avec iOS 17.0.3, Apple a corrigé son système pour remédier à une situation physique au niveau des iPhone 15 Pro , mais. S’il est trop tard pour la génération actuelle, la firme californienne serait en train de se pencher sérieusement sur le réchauffement possible pour l' iPhone 16 D’après le@KosutamiSan sur X, Cupertino pourrait passer à un. De même, elle utiliseraitLe graphène est un, précisent différents sites techniques. Il est donc uncar il a dix fois plus de conductivité thermique que le cuivre.Un plus pour l'iPhone qui n'a pas de ventilateur, et qui doit dissiper la chaleur à travers son châssis en utilisant des mécanismes passifs. Pour cela, Apple -comme tous les constructeurs- doit donc se montrer innovante et