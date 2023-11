Samsung doit-elle craindre le succès de l'iPhone 15 en Corée du Sud ?

Li'Phone 15 un best seller en Corée du Sud ?

Mais comment se fait-ce ?

Inauguration d'un Apple Store coréen avec le groupe NewJeans

C’est en effet ce que dévoile un tout nouveau rapport publié par le, qui a collecté les chiffres de nombreuses sociétés de recherche.réalisés l'année dernière (dans les mêmes conditions ?), sur le premier mois de vente.Toujours selon cette étude,(dont nos tests ont montré d' excellents résultats ). Les ventes de se dernier auraient plus que doublé au cours de la même période, tandis que l'iPhone 15 Pro Max le plus cher auraient vu ses ventes bondir de 42,3 %. Finalement, on pourrait croire que le patriotisme très marqué des années précédentes, qui faisait préférer Samsung à Apple, seraitParmi les raisons pouvant expliquer cette situation,. A cela s'ajoute l’augmentation desde la part des opérateurs surfant notamment sur l'attrait de l'iPhone auprès des jeunes générations, même si le pays reste prude à afficher des marques non sud-coréennes. De même la firme a ouvert plusieurs Apple Store dans le pays, avec force de chanteuses en vogue !Cette tendance avait déjà fait l'objet d'une étude de. Selon la firme, environ 53 % des moins de 30 ans possèderaient désormais un iPhone.En effet, selon, ce sont les modèles iPhone 12 et surtout iPhone 13 qui ont vu leurs ventes doubler durant la semaine de lancement de l’ iPhone 15 . Mais comme Apple a supprimé les modèles mini, la ruée s’est faite vers les sites de ventes de produits d’occasion.