Quand les fournisseurs d’Apple se battent entre eux…

Après Napoléon, l’iPhone !

iPhone 15 Pro (gauche) / iPhone 15 Pro Max (droite)

Un téléobjectif 120 mm tétraprisme pour l'iPhone 16 Pro / Pro Max

Ainsi deux firmes seraient en train d’en venir aux mains, et s’affronteraient dans le cadre d’une bataille juridique, chacun revendiquant la propriété de brevets portant sur l'objectif tétraprisme de l' iPhone 15 Pro Max . Ce dernier est fourni -pour le moment- par le Taïwanais Largan Precision.Mais il est. Et dans cette optique, elle pourrait bien signer un second contrat avec le Chinois Yujingguang -ce qui n’a pas l'air de plaire au fournisseur actuel.Dans ces conditions, la firme aurait déjà déposé unepour empêcher son concurrent de fabriquer la lentille nécessaire au module. Pour le moment, on ne sait pas vraiment quels brevets sont concernés.Pour rappel, Yujingguang serait déjà un partenaire de la chaîne d'approvisionnement d'Apple, et fournirait les(à vérifier lors des futurs démontages).D'après Ming Chi Kuo,. Pour rappel, cette année, seul l'iPhone 15 Pro Max dispose de ces deux caractéristiques, mais cela pourrait bien évoluer en 2024.En effet, l'analyste était justement allé se renseigner du côté de Largan et l'augmentation des commandes pour l'année prochaine pourrait lui donner raison.