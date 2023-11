Apple paie moins de 30 cents par iPhone à ARM (qui n'y peut rien)

30 cents ? seulement ?

L'art du contrat et de sa négociation par Apple

s'étendre au-delà de 2040

En effet, pour utiliser le schéma des processeurs dans l' iPhone , l' iPad , le Mac , l' Apple Watch , l'Apple TV et le HomePod,, et lui reverse une commission par produit concerné.Bien qu'elle soit l'un de ses clients les plus importants,. Avec une redevance de moins de 30 cents par puce utilisée, elle disposerait du plus petit prix du marché pour équiper ses appareils.Selon le média, en 2017, le CEO de SoftBank -Masayoshi Son- avait réuni dirigeants d'ARM Holdings, qu'il venait d'acheter afin de se plaindre de l'un de ses clients les plus importants (Apple, donc).Il lui paraissait inconcevable que Cupertino paie plus pour le film de protection des écrans de ses iPhone.Le premier contrat entre les deux firmes devait expirer en 2028 mais il a été prolongé depuis, pour, a-t-on appris en septembre 2023. Et! Car il semble peu probable que la firme californienne consente à payer plus et à rogner sur sa marge.