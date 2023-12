Connaissez-vous AllTrails ? Cette app géniale pour VTT, rando, 4x4, pêche, ski, primée par Apple

C'est un honneur que les Éditeurs de l'App Store d'Apple reconnaissent le dévouement d'AllTrails à faire sortir les gens du monde entier

• La prévisualisation des itinéraires : une vidéo en 3D immersive qui change la donne en aidant les utilisateurs à se faire une idée de n'importe quel itinéraire, son terrain et son dénivelé.



• Fil d'actualité local de la Communauté : la nouvelle fonctionnalité communautaire permet aux utilisateurs de s'inspirer des activités d'autres personnes dans les environs. Les explorateurs peuvent consulter le fil d'actualité pour découvrir les activités sur sentiers à n'importe quel endroit.



• Conditions avancées : les utilisateurs peuvent voir les conditions météorologiques sur chaque itinéraire. Les conditions comprennent : la température, la quantité de moustiques, les conditions prédictives basées sur la météo récente et son historique.



• Statistiques & accomplissements : une nouvelle expérience améliorée qui aide les utilisateurs à enregistrer leurs aventures et à célébrer leur temps passé à l'extérieur. Les explorateurs peuvent suivre leur progrès, gagner des badges et consulter un aperçu inspirant des activités de plein air qu'ils ont réalisées.



• Guides de parcs nationaux : des guides élaborés sur plus de 200 parcs nationaux avec des conseils sur les endroits à visiter, quoi faire et comment se préparer.



• Navigation améliorée sur les sentiers : un outil permettant aux utilisateurs de suivre un itinéraire planifié, d'enregistrer un itinéraire et de retrouver facilement le chemin du retour au point de départ.

• Plus de 400 000 itinéraires proposés dans le monde

• Une communauté internationale de 60 millions d'utilisateurs

• Plus de 1368 millions de kilomètres parcourus

• 520 820 avis d'utilisateurs en France

• 33 375 itinéraires proposés en France

• 900 sentiers accessibles aux personnes à mobilité réduite en Europe (dont 207 en France)

• 344 parcs référencés en France

Apple vient d'ailleurs de le récompenser dans son classement des meilleures apps 2023 sur l'App Store., a d'ailleurs déclaré Ron Schneidermann, PDG à AllTrailsJe vous en avais d'ailleurs parlé dans mon test de l'Osmo Action 4 de DJI . Là-bas, le pays est si vaste, que le balisage n'est pas toujours clair,Autre problème dans certains coins, et notamment aux USA,Si vous vous rendez à Yosemite, Joshua Tree ou dans le Grand Canyon, n'espérez pas trop compter sur la 5G et Google Maps ! Maispeu couvertes.AllTrails est aussi très pratique quand vous ne connaissez pas bien la région. A partir d'une localisation donnée, le programme. Il peut s'agir de balades d'amateurs comme de chemins officiels. On vous fournit la trace GPS, la topologie, et surtout, la possibilité de l'enregistrer en local, pour une utilisation offline.L'autre atout du programme,: avant de se lancer sur un sentier, une piste tout-terrain ou une voie d'escalade, il convient de se renseigner un minimum.Pratique pour savoir si une piste est encore praticable en début ou en fin de saison ou si le chemin est difficile.Enfin, les pratiquants ont l'habitude de, que l'on peut classer par date. Là encore, cela permet de connaitre l'état du chemin, de la route ou de la piste.2023 a été une année de forte croissance pour l'entreprise,Allez, finissons par. AllTrails, c'est :Soyons honnête,comme les calanques de Marseille, les grandes randonnées de Chamonix, la Cascades du Hérisson en Franche-Compté, la Boucle de Aghje et Pagliaghji en Corse ou même la Pointe du Grouin en Bretagne...