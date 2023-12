Quelles sont les nouveautés pour iOS 17.2 sur l'iPhone ?

Notifications « Alertes par défaut »

Default Alerts

Widgets météo !

Siri et données santé depuis l’Apple Watch Series 9 / Ultra 2

Accédez aux données de santé

Autoriser l'accès à Siri aux données de santé

La charge Qi2 sur les iPhone 13 et 14 !

Vitesse d’enregistrement trop lente

Fonctions spéciales pour l'iPhone 15 Pro / Max

d’amélioration de la vitesse de mise au point de l'appareil photo téléobjectif lors de la capture de petits objets lointains sur l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max

avant la fin de l’année

Avertissement des contenus sensibles

Sensitive Content Warning

comme des photos ou des vidéos comportant des nus

L'Application Journal

une toute nouvelle façon d'apprécier les moments de la vie et de préserver vos souvenirs

Messages : nouvelles réactions, contact Keys, synchronisation iCloud

Ajouter un autocollant

Messages

Messages sur iCloud

Synchroniser

Clavier

Téléphone et FaceTime

Partager le nom et la photo

Bibliothèque Photos

Paramètres AppleCare

Couverture

AppleCare & Garantie

Morceaux favoris et Apple Music

Musique : playlists collaboratives, iTunes

demandes en attente

Vous pouvez acheter ou louer des émissions de télévision et trouver vos achats dans l'application Apple TV

Dans l’application Réglagles > Sons et vibrations, on trouve une nouvelle section(non traduit pour le moment), qui vous permet-en dehors des SMS, des alertes par courrier et des alertes de calendrier, qui possèdent déjà des options de personnalisation.De même, on peut désactiver le retour haptique allant de pair ou le moduler (soit en optant pour l’une des propositions de Cupertino, soit en créant la sienne).Comme beaucoup d’entre vous l’ont remarqué, la météo n’est pas au beau fixe ces dernières semaines : aux vagues de chaud se sont succédés pluie, froid et neige.Pour cette version,avec davantage de détails (les probabilités de précipitations, l'indice UV ou encore le vent), des prévisions quotidiennes et des infos Lever et coucher du soleil selon son emplacement. Actuellement, le widget propose uniquement la température actuelle (amplitude pour la journée) et les conditions actuelles (nuageuse, claire, etc.). Mais cette fonctionnalité sera limitée aux Apple Watch Series 9 et Apple Watch Ultra 2 , seules dotées de la puce S9. Il s’agit d’ailleurs d’une des rares nouveautés des montres d’Apple en 2023 Par exemple, les utilisateurs pourront demander combien d'heures de sommeil ils ont dormi la nuit passée (à condition d’avoir porté sa montre), s'interroger sur leur progression physique, leur fréquence cardiaque ou leur glycémie s'ils ont un moniteur connecté. Mais aussi son poids, ses médicaments…Cette fonctionnalité devra être activée. Sur l'iPhone, ouvrez l'application Réglages et sélectionnez Santé > Accès aux données et appareils > Siri, puis activez. Sur l'Apple Watch, ouvrez l'application Réglages et sélectionnez Santé > Applications et services > Siri, puis activezIl est rare qu'Apple offre des fonctionnalités hardware supplémentaires plusieurs années après la commercialisation d'un appareil, même si l'on pourrait aussi imaginer que la rétro-compatibilité ne soit pas si compliquée à implémenter, car ces appareils géraient déjà la charge sans-fil à 15W, mais avec une norme propriétaire.Pour rappel,. Elle offre les mêmes possibilités que le MagSafe, à savoir 15W en charge rapide sans-fil. L'intérêt est surtout de pouvoir acheter des chargeurs non-certifiés par Apple et sa technologie propriétaire !Enfin, pour les heureux possesseurs d’un iPhone 15 , la dernière bêta affiche un nouveau message,, lorsqu’on utilise un câble USB-C moins performant (Apple recommande un câble USB-C 3).Pour cette mouture, Apple a pensé à ses tout derniers iPhone 15 Pro et 15 Pro Max, avec une. Dans les petites notes de téléchargement, il est question. En pratique, l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max devraient maintenant être plus rapides à se concentrer sur les objets plus éloignés (à vérifier).Ainsi, avec la bêta 2 d’iOS 17.2 propose donc cette fonctionnalité aux deux modèles Pro afin d'enregistrer une vidéo spatiale, qui pourra être visionnée avec le casque Apple Vision Pro via l'application Photos .Pour l'activer, il faudra se rendre danset sélectionneretet switcher le bouton. Puis dans l'application Photo > Vidéo, on voit une nouvelle icône (la silhouette d'un Vision Pro) apparaitre en bas à gauche qu'il faudra effleurer avant de commencer l'enregistrement. Comme les autres commandes, elle sera jaune si elle est active.Parmi les recommandations, Apple indique que les meilleurs résultats seront naturellement obtenus avec un iPhone maintenu le plus stable possible, en orientation paysage.Il sera ensuite possible de la visionner en 3D sur le Vision Pro uniquement (ou sur n'importe quel appareil en 2D).La fonctionnalitédevrait permettre de filtrer certains contenus indésirablesDans les versions initiales d'iOS 17, watchOS 10 et macOS Sonoma, elle était disponible sur l'iPhone et l'iPad dans(sur le Mac, elle est plus restreinte et se trouve dans les Messages).Avec la dernière bêta,et des réactions avec n'importe quel autocollant ou emoji. Ensuite et très logiquement, l'outil s'invite. Il est également possible de la désactiver quand iOS reconnait des contenus sensibles !L'app Journal est désormais disponible dans cette première bêta et a pour. Cette dernière sera étroitementD'après Apple, l'application Journal offre(qui rappelle Pleine Conscience) avec un bouton pour enregistrer une entrée. En cliquant, Apple propose un premier tableau avec des exemples de contenus.Installée hier, l'app me propose ce matin d'autres actions(ce n'est pas forcément une personne dans vos favoris, par ici mon syndic apparait en suggestion...) ou de voir des photos que j'ai mises en favori, etc.Les entrées de journal peuvent être personnalisées avec des images, des informations de localisation et des enregistrements vocaux. Les entrées sont organisées par date et peuvent également être mises en signet afin de retrouver ses entrées préférées.Enfin notons qu'Apple n'aura pas accès à ces informations.Par un appui prolongé sur n'importe quel iMessage, on accède à unCe dernier permet de choisir un autocollant ou un emoji à coller au coin d'un iMessage. Il y avait déjà une option pour faire glisser un autocollant ou un emoji sur n'importe quelle bulle de message. Mais cette méthode semble plus simple.en VO dans le texte), les utilisateurs pourront ainsi vérifier qu'ils ne communiquent qu'avec la ou les personnes de leur choix. Cette fonction avait été présentée en 2022 et ne devait être présentée que cette année.Jusqu'à présent, il indiquait juste le stockage occupé par ces derniers. Il précise désormais de nouvelles informations, comme la durée de conservation (30 jours, 1 an ou Forever), le nombre de messages synchronisés avec iCloud et l'heure de la dernière synchronisation. Il y a aussi une optionpour forcer une mise à jour.. Il est possible d'y accéder en ouvrant l'application Réglages puis en choisissant Général. De là, il faut descendre pour trouver l'option Clavier et faire défiler vers le bas jusqu'à l'option.Celle-ci peut être désactivée, définie sur Contacts uniquement ou réglée sur, ce qui vous invite avant de partager ces informations avec d'autres personnes. Ce paramètre était auparavant disponible pour l'application Messages.Autre nouveauté FaceTime,. Apple fournit des avertissements lorsque vous rejoignez un appel avec un contact bloqué, ou lorsqu'un contact bloqué rejoint un appel sur lequel vous êtes déjà.A l'ouverture de l'application Photos après la mise à jour vers iOS 17.2 bêta 3, il y a un avertissement pour permettre à Photos d'accéder à la bibliothèque Apple Music.Elle se trouvait précédemment dans l’onglet Général > Informations > Couverture. Elle est désormais directement accessible dans Général. On y trouve toujours les informations AppleCare pour son iPhone et les appareils connectés tels que l' Apple Watch et les AirPods Sous Général > Informations, on trouve uneDans l’app Réglages > section Musique,(avec la petite étoile). Notons que la fonctionnalité -introduite avec iOS 17.1- est activée par défaut, mais qu'elle peut être désactivée à tout moment.Apparues brièvement,. En effet, elles ont joué à cache-cache dans les dernières bêtas et il faudra attendre un peu pour jouer avec et écouter plus facilement de la musique avec ses proches.En revanche, la raison ne serait pas technique mais plus juridique ! Le code vu par nos confrères américains indique que ce retrait est motivé par des. Mais Apple travaille toujours sur la fonctionnalité avec -par exemple- des limites sur le nombre deCette fonction devait s'ajouter à, qui donne à tous les passagers la possibilité de contribuer facilement à la musique en cours de diffusion. Tout le monde pourra ainsi contrôler la musique depuis son appareil même s’ils n’ont pas souscrit d’abonnement à Apple Music.. Ils pourront suivre des émissions individuelles, les télécharger automatiquement et être informés des nouveaux épisodes dès leur sortie.. La firme envisage en effet une sérieuse refonte de son app TV, et les contenus pourront être achetés directement dans l'application. Mais pour l'instant, le changement n'a pas réellement été mis en œuvre.