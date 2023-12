Cet iPhone s’invite dans la Matrice et prend des photos fantômes…

Trois mariées pour le prix d’une !

Bug dans l’iPhone ou la matrice ?

En effet,: l’essayage de robes blanches ! Bien évidemment, elle a pris des profusions de photos pour l’occasion avant de se rendre compte d’un sérieux problème.En effet alors qu’elle est photographiée debout devant deux miroirs, les image reflétées ne correspondent pas à la réalité !Sur la photo ci-dessus, on voit bien qu’elle a le bras droit replié et le gauche vers le bas. Mais d’un côté, son image la montre les deux bras tendus vers le bas. Et de l’autre, les deux bras croisés devant elle.Dans sa publication sur Instagram, elle indique bien ne pas avoir modifié sa photo sous Photoshop, qu’il ne s’agit pas d’une Live Photo et qu’elle propose simplement de profiter de ce bug plutôt rigolo.En effet, à chaque déclenchement de l’appareil Photo, de nombreuses opérations vont s’effectuer presque instantanément avant d’enregistrer la photo. Selon nos confrères américains, l’iPhone n’a pas analysé les deux miroirs en tant que reflets de la même personne, mais commeAlors que Tessa Coates -la mariée- bougeait pour trouver la bonne pose, le capteur a enregistré plusieurs clichés simultanément afin de proposer le meilleur à la fin.Un tel phénomène n’est pas nouveau et peut être reproduit avec son iPhone en reprenant une pose similaire devant deux miroirs et en bougeant. N’hésitez pas à en faire de même et nous proposer une photo de votre périple dans la Matrice.