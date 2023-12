L'App pour sportifs Strava propose une messagerie intégrée

Strava intègre désormais une messagerie

Plus besoin de changer d'application pour planifier des activités. Plus besoin d'envoyer des itinéraires et des événements par SMS. Vous pouvez désormais tout faire, directement depuis Strava.



Mais avant de vous lancer dans votre prochaine aventure, rendez-vous dans vos paramètres pour décider qui peut vous envoyer un message. Vous avez le choix entre 3 options et vous pouvez changer à tout moment :



• Suivi : toute personne que vous suivez peut vous envoyer un message.

• Mutuelles : Les gens ne pourront vous envoyer des messages que si vous vous suivez.

• Personne : personne ne peut vous envoyer un message en premier. Vous seul pourrez démarrer des discussions avec d’autres personnes.



Strava Messaging comble le fossé entre la planification tactique et un engagement significatif, incarnant l'engagement de Strava à responsabiliser les athlètes et à favoriser une communauté prospère. C’est un catalyseur de connexions et de discussions en temps réel pour transformer l’expérience des athlètes.

Disponible dès aujourd'hui via une mise à jour

L'application Strava s'appuie sur un sentiment et des fonctionnalité de communauté, et met désormais en place une fonctionnalité conçue pour améliorer l'expérience. En effet, pour créer des groupes, envoyer des challenges, ou discuter d'un itinéraire, il fallait forcément passer sur un autre programme afin d'échanger avec d'autres utilisateurs.Selon le communiqué officiel de Strava :Pour profiter de la messagerie,. Il sera alors possible d'échanger avec une seule personne ou un groupe afin de planifier un évènement, ou simplement pour discuter.Le programme nécessite 255 Mo d'espace de stockage libre sur un iPhone/iPod touch sous iOS 15.0 minimum, ou une Apple Watch . Le service nécessite un abonnement disponible via un achat intégré à 9,99 euros par mois ou 59,99 euros par an.