Une taxe sur le streaming musical en France dès 2024 !

Une contribution obligatoire

financer la filière musicale

basée sur un très faible taux de prélèvement sur le chiffre d'affaires des plateformes

Un projet de taxe sous haute tension

d'un véritable coup dur porté à l'innovation, et aux perspectives de croissance de la musique enregistrée en France. Nous évaluons les suites à donner à la mise en place de cette mesure inéquitable, injuste et disproportionnée

contribution obligatoire des plateformes de streaming

de nouvelles sources de financement sont nécessaires pour préserver la souveraineté culturelle française et garantir une juste rémunération des artistes et des créateurs, tout en soutenant l'innovation et l'exportation

Après plusieurs mois très tendus,Cette contribution obligatoire -applicable dès 2024- servira à, notamment le Centre national de la musique (CNM), une instance créée en 2020 à l'image du Centre national du Cinéma,D'après le ministre de la culture, elle sera apparemment. Pour le moment, seul le principe de cette taxe a été acté, et on ne connait pas encore le montant annuel escompté ou les modalités.Evidemment, cette nouvelle est très mal perçue par les différentes plateformes, les plus petites se montrant les plus remontées.Pour Deezer, il serait apparemment impossible de trouver un équilibre financier autrement.... Elle a déjà fait l'objet d'un vote positif au Sénat en novembre dernier au moment de l'examen du projet de budget 2024. S'étant déjà prononcé contre ce nouvel impôt, Spotity a immédiatement réagi à la nouvelle, estimant qu'il s'agit làLe gouvernement s'était dit prêt à utiliser un impôt pourdestinés à soutenir l'industrie musicale française, notamment l'exception culturelle. Ce dernier portait alors le nom dePassé le mois deavec un accord entre les acteurs du secteur, le gouvernement s'était réservé la possibilité de saisir le Parlement pour voter cette taxe -ce qui a été le cas. Il mettait en avant le rapport du sénateur Julien Bargeton rendu en avril dernier, qui propose. Pour expliquer ce projet, il est rappelé que