Quels sont les titres les plus écoutés sur Apple Music en 2023 ?

Un paysage musical hétérogène

Cette liste de lecture rassemble les chansons Apple Music les mieux classées de l'année, et le classement de 2023 semble plus mondial que jamais. Aux côtés de noms connus comme Taylor Swift, Drake et Beyoncé, des groupes régionaux en plein essor se démarquent : la superstar mexicaine Peso Pluma, le groupe de Séoul NewJeans, le duo tokyoïte YOASOBI et la star nigériane Rema occupent tous des places dans le top 20. Cela est sûrement dû, en partie, au pouvoir des médias sociaux, qui façonnent la culture et réduisent les frontières, et qui ont le pouvoir d'introduire de nouveaux sons dans notre vision du monde.



En effet, si l'on inclut l'esthétique lo-fi et trépidante de PinkPantheress et Ice Spice ("Boy's a Liar, Pt. 2") et la touche club de David Guetta ("I'm Good [Blue]"), ce Top 100 commence à prendre les caractéristiques vertigineuses d’un flux TikTok – un classement où Afrobeats, J-pop, K-pop et hyperpop sont confortablement nichés à côté de Harry Styles et de l’EDM. Mais il y a quelque chose de moderne et rafraîchissant dans ce type de paysages, où les anciennes règles du jeu ne semblent plus s'appliquer. De la musique mexicaine d'Eslabon Armado à la soul R&B cérébrale et expérimentale de SZA, c'est l'année où des dizaines de titres autrefois de niche ont trouvé leur chemin vers le grand public.

Apple Music Top 100 Global 2023

C'est la fin de l'année, l'époque où les classements en tout genre fleurissent sur la toile. Apple se fend aujourd'hui du. Selon Cupertino :Le classement est chapeauté cette année par le titre Last Night de Morgan Wallen, suivi de Flowers de Miley Cyrus, et de Kill Bill de SZA (qui place deux titres dans le top 5).Pour ceux qui voudraient avoir une idée de ce que les utilisateurs ont globalement écouté en masse de par le monde sur Apple Music,, ou au sein de l'interface du service dans la section Explorer.