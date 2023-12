L’app Beeper Mini permet d’envoyer des Messages bleus à des Android ! Est-ce fiable ?

CE système est-il vraiment fiable ?

L’échec des précédents

Aussi,pour proposer sa solution et pallier la décision d’Apple de conserver le clivage bleu/vert. L’application se veut très simple à utiliser et entend offrir un haut niveau de sécurité et de confidentialité pour bénéficier de tous les avantages d'iMessage, mais sur Android.La firme assure travailler en local et ne pas passer par un intermédiaire ou un Mac pour envoyer des messages bleus et utiliser d’autres fonctions propres aux iMessages (les réactions, le Tapback, les reçus de lecture, l’indicateur de saisie…). Pour s’assurer de la confidentialité de son système, elle s’est enregistrée sur les serveurs d’Apple.Côté technique, la firme a utilisé. Ce dernier a développé une application, dénommée PyPush, pour faire fonctionner iMessage sur d'autres plates-formes, et c'est cette dernière qui a été rachetée et améliorée par Beeper Mini.Une fois téléchargée, l’app Beeper - Universal Messenger va se comporter comme iMessage et simuler son comportement. Elle va générer des(qui vont être téléchargées sur les serveurs d'Apple à des fins d’authentification) et des(qui vont être stockées localement sur l’appareil sous Android). Les deux seront utilisées lors de l'envoi et de la réception des messages chiffrés de bout en bout -comme pour un iPhone , un iPad ou un Mac L'un des problèmes difficiles que Beeper devait résoudre était la notification de nouveaux messages. Pour cela, il a créé un service dénomméqui se connecte aux serveurs d'Apple et détecte lorsqu'un message est envoyé et alerte l'utilisateur dans l'application. Notons qu'il n'est pas obligatoire de rentrer ses identifiants Apple pour utiliser l'app... Pour ceux qui seraient intéressés, il est possible de test gratuitement l'app pendant une semaine.Dernièrement, la firme Nothing avait bricolé un système pour faire bénéficier ses utilisateurs des bulles bleues. En effet, elle avait monté une sorte de relais avec ses serveurs et des Mac mini. Et ce sont ces derniers qui envoyaient / recevaient les messages pour les transférer aux utilisateurs sous Android ! Pour cela, l'entreprise a tout simplement utilisé les identifiants iCloud communiqués -volontairement par les clients- lors de l'inscription.: nom, prénom, numéro de téléphone, email, adresses postales et d'autres éléments des fiches contacts ou des vCard ! Devant le manque de sécurité, la firme avait rapidement été contrainte d’abandonner son système.Elle avait été suivie de près par son. En effet, ce dernier avait déclaré suspendre ses opérations et enquêter sur les problèmes de sécurité soulevés par l'application Nothing Chats. Introduite en 2022, l'application Sunbird avait pour objet de servir de multiplateforme et de prendre en charge iMessage, SMS/MMS, Facebook Messenger et WhatsApp -