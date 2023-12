Messenger (Meta) va enfin envoyer des messages chiffrés de bout en bout par défaut

Des messages enfin sécurisés de bout en bout par défaut

la plus grande série d'améliorations apportées à Messenger depuis son lancement en 2011

Plusieurs mois de déploiement…

La photo apparaît avec un petit logo HD en bas à gauche

En effet, l’application de messagerie instantanée va enfin proposer. Pour le moment, il est juste possible de basculer en mode privé.D’après Meta, il s’agit de. Cette modification est aussi à rapprocher des. Mais il était logique que le système suive celui de Whatsapp (autre service de Meta), où les discussions sont déjà sécurisées.. L'année dernière, Meta avait annoncé que cette option s'appliquerait par défaut dès 2023, ce qui est désormais le cas. Mais, il faudra faire preuve d’encore un peu de patience car le déploiement pourrait prendre plusieurs mois au du milliard d’utilisateurs actifs.Enfin pour bien finir l’année, l'application devrait se doter d’autres nouveautés, comme. Comme pour WhatsApp , il serait désormais possible d’envoyer des contenus en HD et la fonction serait en cours de test auprès de quelques utilisateurs..