Apple doit-elle enfin ouvrir iMessage et FaceTime à Android ?

Beeper Mini

combat des bulles vertes et des bulles bleues

Nous avons pris des mesures pour protéger nos utilisateurs en bloquant les techniques qui exploitent de fausses informations d'identification afin d'accéder à iMessage.

La saga Beeper Mini !

Ces techniques présentaient des risques importants pour la sécurité et la confidentialité des utilisateurs.

des métadonnées et l'activation des messages indésirables, du spam et des attaques de phishing

Apple ne peut pas vérifier que ces faux « iMessages » envoyés via Beeper ne sont accessibles que par l'expéditeur et le destinataire prévus, ou qu'ils maintiennent un cryptage de bout en bout.

Apple doit-elle ouvrir iMessage et FaceTime à Android ?

Désormais, FaceTime est basé sur de nombreux standards ouverts – vidéo H.264, audio AAC et un tas d’acronymes connexes – et nous allons aller jusqu’au bout. Nous nous adresserons aux organismes de normalisation à partir de demain et nous allons faire de FaceTime un standard industriel ouvert.

bulle bleue

Dans la nuit, Apple a confirmé à Bloombergsous Android en créant de faux jetons d'identification.Apple a rajouté queCela étant, les développeurs de Beeper Mini auraient, sans passer par des serveurs tiers (qui auraient pu utiliser des Mac ou des iPhone indirectement).En clair,pour exposer, voilà pour l'explication officielle. Là encore, les spammer n'ont pas attendu Beeper Mini pour envoyer des messages non sollicités aux utilisateurs du service..., histoire de prouver que tout est fait dans les règles, Apple refuse d'abonder en ce sens.clame la société.. Il parlait alors de FaceTime, mais l'un ne va pas sans l'autre, comme vous le savez :, promis par Jobs, décédé une année plus tard. Si Tim Cook a su conserver de nombreuses idéologies issues de Steve, comme le sacro-saint culte du secret, il a également été prompt à redistribuer des bénéfices aux actionnaires, et à comprendre qu'iMessage et FaceTime avaient également une valeur intrinsèque à rester dans le giron d'Apple.Facteur de rétention,(le successeur du SMS), mais qui ne changera pas grand chose, puisque iMessage et RCS vont continuer à cohabiter.Reste que cette ségrégation -si l'on peut dire- prend une tournure un peu ridicule. Après tout, Apple propose bien... tout en refusant d'y intégrer d'autres services qui gagnerait à être popularisés, comme Plans, Siri ou encore iMessage/FaceTime., alors même qu'il possédait le quasi-monopole sur un réseau de charge 100% propriétaire. Aux USA, Tesla a même standardisé son connecteur, adopté depuis par toute l'industrie automobile dans le pays. Musk a sans doute estimé qu'à long terme, l'inter-opérabilité était plus profitable.