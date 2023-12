Apple vise déjà les 4 000 milliards de capitalisation boursière

L'iPhone le roi de Noël 2023 ?

Top Tech Pick

Nous pensons qu'Apple sera la première capitalisation de marché à atteindre les 4 000 milliards de dollars vers la fin de 2024, compte tenu du rythme de la croissance et de la monétisation estimées pour la firme sur l'année prochaine.

avec environ 240 millions d'iPhone possiblement concernés par un renouvellement à cette période. et les services qui s'accélèrent dans [l'exercice 2024]. Ainsi nous considérons cela comme l'occasion en or de posséder des actions Apple pour l'année prochaine

Microsoft toujours dans la course ?

Cette dernière demeure donc sa valeur technologique favorite () pour 2024.Pour la saison des fêtes, il mise sur unequi avait vu une pénurie d'iPhone 14 Pro et un report de la sortie des MacBook Pro 14 et 16 pouces M2. Il voit doncEn effet, Wall Street estime que Cupertino vendrait entre 220 millions et 230 millions d'iPhone l'année.Dan Ives se montre plus optimiste. Poussée par ses excellents investissements en matière d'IA, la firme de Redmond n’est plus très loin du seuil des 3 000 milliards de dollars et a atteint plusieurs fois 2 800 milliards de dollars cette année.Actuellement, le cours de l'action MSFT s'établit à 371,30 dollars, contre 193,18 dollars pour Apple (la dynamique s'est inversée au profit de Cupertino ces derniers jours).. Et qui c’est si elle n’est pas capable de le faire sous peu ?