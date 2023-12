La trilogie GTA est gratuite pour les abonnés Netflix !

La trilogie GTA gratuite pour les abonnés Netflix

Definitive

Comment installer GTA avec un compte Netflix ?

GTA III – NETFLIX Netflix, Inc. Télécharger

GTA: Vice City – NETFLIX Netflix, Inc. Télécharger

GTA: San Andreas – NETFLIX Netflix, Inc. Télécharger

Ces versions mobile des emblématiques Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City et Grand Theft Auto: San Andreas proposent des fonctionnalités supplémentaires, comme le nouveau mode Éclairage classique qui vous permettra de retrouver l'apparence et la luminosité du ciel des jeux d'origine.

Bientôt sur d'autres supports

Nous ne sommes qu'au commencement de nos plans pour le jeu vidéo. Nous pensons que le cloud gaming nous permettra de fournir un accès facile aux jeux sur n'importe quel écran, sans friction (avec les règles des différents acteurs, dont Apple NDLR), et d'améliorer l'accessibilité aux expériences de jeu.



Tout comme nous l'avons fait pour la diffusion de vidéos, nous construisons un portefeuille de titres conçus par des développeurs externes extrêmement talentueux parce que nous voulons atteindre cette variété et cette diversité au sein du portefeuille de jeux. Et pendant que nous faisons cela, nos studios internes travaillent dur pour créer leurs jeux. Comme nous le savons, ces jeux prennent du temps à développer. Nous adoptons cette approche en deux volets avec à la fois le développement de jeux et la conservation du portefeuille de jeux pour nos membres.

Aujourd'hui,. Les jeux ne sont pas récents, mais très appréciés par les joueurs. Les versionspour smartphones de GTA III, GTA Vice City et GTA San Andreas sont donc disponibles sans surcoût pour les abonnés Netflix, soit largement de quoi occuper les longues soirées d'hiver sur iOS et Android.Pour installer les jeux, il suffira de faire une recherche pour chaque épisode sur l'App Store en ajoutant le terme Netflix,. Une fois les applications installées,Selon Leanne Loombe, Vice Présidente des jeux en externes chez Netflix,. En effet, les titres proposés actuellement nécessitent de passer par l'App Store ou le Google Play Store pour en profiter. La société précise qu'elle prendra le temps nécessaire afin de proposer un service satisfaisant.