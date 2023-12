Ce voleur d'iPhone donne une interview sur la sécurité

Prison break

Je suis déjà en train de purger ma peine. J'ai l'impression que je devrais essayer de changer de camps et d'aider les gens

J'étais un sans abri. J'avais des enfants et j'avais besoin d'argent. Je n'ai pas vraiment pu trouver de travail

c'est le diable. Ou peut-être Dieu

à la santé du code

Hé ton tel est verrouillé. C'est quoi ton code ?

2 3 4 5 6

À la suite du lancement par Apple de, Aaron Johnson -le voleur en question- a révélé à. Depuis sa cellule dans le Minnesota (ça ne s'invente pas), il a donc donné une petite interview auau cours de laquelle il s'épanche sur la question., dit-il avant de revenir sur son passé.. Avant de passer au vol d'iPhone -et parfois d'Android, mais cela rapportait moins.Pour lui, le code d'accès,(masculins, car les filles seraient apparemment plus méfiantes).Sa technique ? Il offrait quelques verres ou des substances illicites. Il se disait rappeur et sympathisait avec les jeunes gens jusqu'à les ajouter sur Snapchat (et comme il était sympa, il leur proposait de le faire :Puis de garder le portable ensuite ! Emballé c'est pesé.Avec l'iPhone et le code,(car notre voleur s'y connait un peu), et ajouter son visage à Face ID. A partir de là il avait accès aux données bancaires et tous les mots de passe nécessaires pour piller le téléphone !