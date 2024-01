Apple perd un peu de terrain face à Samsung et Huawei !

les smartphones premium ont la cote

Un contexte particulier

Dans son dernier rapport,estime que, c'est-à-dire dont le prix d'achat moyen est supérieur à 800 dollars pièce. Ce segment représenterait environLes ventes des smartphones haut de gamme auraient d'ailleurs augmenté en glissement annuel pour atteindre un nouveau record. Le segment premium serait passé de seulement 6 % du marché mondial en 2016 à 21 % en 2022. Il continuerait d'être particulièrement dynamique et à contre courant. Celadepuis plusieurs années malgré une demande globale assez faible.Cette croissance s'explique par une. Désormais tout passe par le smartphone ! Compte tenu de, les utilisateurs sont désormais prêts à dépenser plus pour obtenir un appareil de haute qualité qu'ils peuvent utiliser pendant une plus longue période ou revendre à meilleur prix.Sans oublier l'aspect social ! En effet, posséder l'un des derniers produits phares (ou envoyer des bulles bleues) est devenuen particulier sur les marchés émergents. De plus, ces appareils deviennent de plus en plus abordables localement en raison des saisons de promotion et des options de financement.Dans ce contexte,qui serait passé de 75 % à 71 %, en faveur de Samsung et Huawei qui surfent sur le smartphone pliable. Si, en janvier 2023, la firme californienne a cédé quelques parts à ses concurrents, elle s'est toutefois bien rattrapée en décembre.