L'iPhone 17 prendra des selfies en 24 mégapixels !

des selfies en 24 mégapixels !

iPhone 6S : appareil photo frontal de 5 mégapixels avec ouverture ƒ/2.2 et objectif 4P

iPhone 7, iPhone X et iPhone XS : appareil photo frontal de 7 mégapixels avec ouverture ƒ/2.2 et objectif 4P

iPhone 11, iPhone 12 et iPhone 13 : appareil photo frontal de 12 mégapixels avec ouverture ƒ/2.2 et objectif 5P

iPhone 14, iPhone 15 : appareil photo avant de 12 mégapixels avec ouverture ƒ/1.9, mise au point automatique et objectif 5P

Les autres rumeurs concernant l'iPhone 17 !

Image @ 9techEleven

D'après lui,Pour rappel, l' iPhone 14 et l 'iPhone 15 sont équipés d'un objectif de 12 mégapixels avec cinq éléments et cela ne devraient pas évoluer avec l 'iPhone 16 Mais c'est avec l'iPhone 17 que tout va changer.. Cela permettra enfin à l'iPhone de rattraper (un peu) la concurrence, notamment les smartphone chinois ou sud-coréens bien meilleurs sur les selfies de leurs exigeants propriétaires.offrant ainsi plus de flexibilité lors du post-traitement. Sans parler de la finesse des détails, grâce au plus grand nombre de pixels.De plus, chaque élément pourrait être dédié à diverses corrections indépendamment des autres pour accentuer les possibilités et obtenir des photos plus précises.Cette intégration permettrait de réduire la taille de la Dynamic Island. Mais le smartphone conserverait une perforation ronde pour la caméra frontale.Les analystes s'attendent à ce qu'Apple adopte des caméras sous l'écran pour les iPhone Pro, et ce, à partir de 2027. Avec un véritable grand écran sans aucune démarcation !