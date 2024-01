Le nouveau bonus-malus va-t-il faire augmenter le prix de l'iPhone en France ?

Un nouveau système à prévoir

En effet, à partir de 2025, leA l'inverse, les consommateurs pourraient toucher uns'ils achètent un smartphone présentant un mètres bon indice de réparabilité.Le 30 octobre dernier, le ministère de la transition écologique a dévoilé les premières bases de ce système dit éco-modulation, via(qui lui-même est issu de la loi AGEC du 10 février 2020 ).: les téléphones et les ordinateurs portables, les téléviseurs, les tablettes ou encore le gros électroménager (lave-linge, lave-vaisselle).De même, d'autres produits seraient aussi visés -mais dans une moindre mesure- comme. Ces derniers se verraient appliquer des bonus-malus deux fois moins élevés (respectivement de 20 et 10 euros).. Si on reprend l'exemple de l'iPhone (au hasard), le bonus concerne les modèles avec un. A contrario, la punition tombe avecEn l'état, le gouvernement aimerait que ce dispositif soit rapidement applicable., mais il est possible que cela ne soit pas effectif avant, de nombreux lobbys ayant réclamé six mois supplémentaires pour s’adapter à ces nouvelles obligations et remonter leur note.Apparemment les(pour le moment) avec une note médiane comprise entre 6,9 et 8,2 ne seraient pas concernés, ni par le malus, ni par le bonus. Il s'agit de l' iPhone 15 Pro (7,6), le Samsung Galaxy S23 (8,2), l' iPhone 15 (7,5), l' iPhone 14 (6,9) et le Samsung Galaxy S23+ (8,2).En revanche avec une note de 6,4, les iPhone 13 et iPhone SE 3 écopent d'un malus à 20 euros...