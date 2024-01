Freebox v9 : voici la date de lancement officielle ! Free promet "du jamais vu" !

La Freebox V9 sera dévoilée le 30 janvier !

un air de jamais vu.

Qu'attendez-vous de la Freebox v9 ?

C'est désormais officiel, les amateurs de l'opérateur peuvent enfin noter la date dans leur calepin. Après avoir savamment fait monter le buzz grâce à quelques publications sur les réseaux sociaux,Dans un mail adressé à la presse, la firme de Xavier Niel se montre plus que confiante et annonce fièrementReste donc à savoir si Free sera capable de tenir cette belle promesse. La réponse dans quelques jours.Notons que la conférence sera retransmise en direct sur la chaine YouTube officielle de Free, et(voir ci-dessus)(certains éléments semblent afficher une finition noire brillante, parfait pour prendre les traces de doigts et la poussière, mais il reste assez difficile d'avoir une idée du résultat final), histoire de faire monter l'attente des plus impatients.Si la Freebox Delta (et la variante Delta S dénuée du Player) offre actuellement des débits atteignants (dans le meilleur des cas) 8 Gb/s en débit descendant et 700 Mb/s en montant ainsi que du Wi-Fi 6E, l(certains routeurs Wi-Fi Mesh disposent désormais de ce connecteur, ce qui peut être pratique pour les possesseurs de Freebox Delta. Nous reviendrons bientôt sur ce point).En effet, le connecteur SFP+ nécessite un peu de matériel supplémentaire pour profiter d'un meilleur débit, là où certains concurrents offrent désormais un port 10 GbE traditionnel., dont l a certification est désormais disponible auprès de la Wi-Fi Alliance , et qui devrait rapidement être proposé sur davantage de périphériques.Enfin, Free pourrait proposer. N'hésitez pas à nous faire part de vos envies pour cette nouvelle Freebox v9 dans les commentaires ci-dessous. Encore un peu de patience, l'attente touche à sa fin !