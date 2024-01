Freebox v9 : un format très compact ? (Comment ? À peu près comme ça !)

La Freebox v9, une boîte comme ça !

Ici, c'est une boîte comme ça !

Un format compact pour la Freebox v9 ?

un air de jamais vu

Free publie donc une vidéo amusante mettant en scène Jean-Pascal Zadi, l'acteur, réalisateur, écrivain, musicien que l'on peut voir entre autres dans Tout simplement noir (qu'il a réalisé et pour lequel il a reçu un César du meilleur espoir masculin), Fumer fait tousser L'année du requin , ou encore dans le show Kokoriko ! Lors d'une conversation avec une employée de Free,avant que l'acteur ne tourne ce geste en dérision.Evidemment,. Reste savoir s'il s'agit d'une Freebox v9 particulièrement compacte (adieu les emplacements pour disques durs/SSD ?), ou d'un nouveau Player.Hier,(voir ci-dessus) montrant quelques gros plans de sa prochaine box, sans qu'il soit possible d'en déduire grand chose. L'attente est grande et la promesse d'faite par la firme ne fait qu'attiser la curiosité des amateurs de l'opérateur/fournisseur d'accès. Certains attendent un coup d'éclat de Free du côté des tarifs, maisLa Freebox v9 pourra tout de même se démarquer, que ce soit en proposant(et non du SFP+ comme sur la Delta) afin de profiter plus facilement et sans surcoût lié à du matériel supplémentaire des débits dépassant le Gibabit, fraîchement certifié et qui devrait rapidement être proposé sur davantage de périphériques (sur les iPhone 16 ?).Enfin,, ou encore améliorer son offre domotique et s'ouvrir aux écosystèmes tiers avec une éventuelle compatibilité Matter. Quoi qu'il en soit, il ne reste que quelques jours à patienter avant d'avoir les réponses à toutes ces interrogations. Et vous, qu'attendez-vous ?