L'App Photon Camera améliore le contrôle de la balance des blancs

Une interface en 3D pour gérer la balance des blancs

il existe un domaine qui n’a pas encore fait l’objet d’une mise à jour ciblée. La balance des blancs est un élément essentiel des commandes manuelles qui est souvent éclipsée par la mise au point et l'exposition. Il existe deux manières de procéder lors de la refonte d'une fonctionnalité : un contrôle plus fin ou une détection automatique plus précise. Dans cette version, nous avons opté pour les deux.

Enregistrer les photos sur un SSD externe

Une app pour les pro et les amateurs éclairés

Focus Peaking

Nous avons pris le temps de repenser chaque aspect de l'expérience de prise de vue, en tenant compte de tous les commentaires que nous avons reçus et des impacts de tous nos choix dans le passé.

Avec cette nouvelle v2.0 de Photon Camera, la vingtième mise à jour en un peu plus de six mois, LateNiteSoft proposeavant de prendre votre cliché.La nouvelle interface 3D permet, avant d'opter pour un contrôle plus fin en utilisant les croix sur chaque axe. Dans le même temps, il est également possible de choisir un réglage automatique via le bouton dédié, ou de demander à l'App d'effectuer un réglage auto à partir d'une partie seulement de votre cadrage.Pour rappel, Photon s'est récemment distinguée en permettant de(ou un disque dur ou une clé USB assez rapide branché sur le port USB-C à 10 Gb/s des derniers iPhone Pro).Cela permettra donc de. Bien entendu, il faudra alors accepter de vous balader avec un accessoire supplémentaire (et un câble), mais certains modèles très compacts savent se faire oublier dans une poche ou un sac, comme les SSD Kingston XS2000 ou Crucial X9 Pro et X10 Pro, permettant de profite de débits flirtant avec les 1 Go/s, même sur les Mac Apple Silicon.Selon les développeurs, l'application Photon Camera a été conçue afin de proposer. L'App donnera ainsi accès aux réglages d'exposition avec choix de la vitesse d'obturation et des paramètres d'ISO, de la balance des blancs, ainsi qu'un modeafin de visualiser rapidement l'endroit exact où l'appareil fait le point.. Selon Noël Rosenthal, chef de produits chez LateNiteSoft :. Le programme nécessite 16,7 Mo d'espace de stockage libre sur un iPhone sous iOS 16 minimum. L'application comprend des achats intégrés sous la forme d'abonnements à 3,49 euros par mois ou 19,99 euros par an. Un achat unique à 44,99 euros est également proposé pour les allergiques aux abonnements.