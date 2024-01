La batterie MagSafe 10 000mAh avec béquille d'Anker à son meilleur prix (-20%) !

La batterie Anker 633 à 51€ !

Un port USB-C délivrant 20W

La batterie Anker 633 propose ainsicapable de faire presque deux fois le plein sans fil d'un iPhone 15 Pro (à titre de comparaison le modèle 5 000 mAh du même constructeur nous avait permis de recharger un iPhone 12 mini à 100%, un iPhone 12/iPhone 12 Pro à 95%, et un iPhone 12 Pro Max à 75%). Cette capacité accrue se traduit évidemment par un périphérique ayant pris de l'embonpoint, maisLe port USB-C situé sur le côté (également utilisé pour recharger la batterie) est désormais capable de fournir jusqu'à 20W (contre 10W maximum sur le modèle 5 000 mAh ) afin de charger un appareil en filaire, et un second port USB-A délivrant 18W fait sont apparition.Si vous préférez un modèle plus fin, la version 5 000 mAh est quant à elle proposée actuellement à 29,99 euros (-17%).