Les premiers chargeurs certifiés Qi2 d'Anker, aussi rapides que le MagSafe d'Apple

Une nouvelle génération de chargeurs certifiés Qi2

cette réalisation historique témoigne de l’engagement indéfectible d’Anker à fournir l’expérience de charge la plus avancée, reflétant la vitesse et l’efficacité de la technologie MagSafe 15 W d’Apple et compatible avec tous les produits iPhone MagSafe d’Apple

Notre norme garantit aux consommateurs que leurs appareils sont sûrs, efficaces et interopérables avec d'autres marques. Qi2 sera la norme mondiale pour la recharge sans fil et fournira aux consommateurs et aux détaillants cette assurance

Un port USB-C pour tous !

rouge à lèvres

, qui est conforme avec la dernière certification officielle Qi2 du Wireless Power Consortium (WPC), publiée en 2023.Au total, ce sont(chargeurs, batteries, pads magnétiques sans fil et bande d’alimentation magnétique 8 en 1) avec une charge ultra-rapide de 15 W. La précédente génération MagGo n'était que compatible MagSafe (et non certifié), ce qui était moins cher mais limitait la charge des iPhone à 7,5W contre 15W via MagSafe. Pour le moment, les prix et la date de commercialisation ne sont pas encore connus.Il indique dans son communiqué quePour rappel,, qui s'appuiera sur sa technologie MagSafe. Le consortium va ainsi intégrer un profil magnétique de charge sans fil au standard Qi2 permettant d'aligner de manière optimale le chargeur sans fil et l'appareil à recharger grâce à des aimants.Il s'agit principalement de! Aussi la petite. De la taille d'un(un gros tube quand même), il est très pratique en déplacement ou en voyage. Son design ultra-compact en fait de lui un accessoire ultra portable.Rappelons que le constructeur avait introduit une(il sera donc bien pratique pour toutes les anciennes générations d'iPhone en circulation pendant encore quelques années).Le Nano Power Bank est doté d'une sortie de. Il estDans la même logique,Avec une capacité de, elle est capable de charger la plupart des téléphones avec une seule charge. Les utilisateurs peuvent surveiller les niveaux de puissance grâce à l’affichage sur le coté. Ils pourront également surveiller la température pour éviter la surchauffe pendant la charge.En outre,, il est également en vente pour 24,99 €.L'ensemble des produits présentés se trouvent pour le moment sur le site d'Anker mais ne devrait pas tarder à arriver sur Amazon !