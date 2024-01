Pour Spotify, les nouvelles règles de l'App Store ne sont qu'une pure extorsion !

Une pure extorsion ?

Habitué à dire ouvertement le fond de sa pensée, il qualifie la démarche. Dans un billet de blog, il s'est épanché sur les modifications à venir . Pour lui,et sa récente décision ne fait queIl estime qu'il s'agit là d'uneen proposant le téléchargement via magasins d'applications alternatifs, mais à quelles conditions ? Tout juste à! Bref uneet un statu quo déguisé.Pour se conformer à la loi sur les marchés numériques (le fameux DMA),. Certes, d'un côté,, mais également une nouvelle commission réduite.Ce faisant,. Même si le principe du prélèvement est maintenu, celui-ci subit une réduction significative par rapport à l'ancien taux de 30 %. Quant à eux, les petits développeurs (voir les conditions d'Apple) verseront(avec toujours les 3 % en plus si l'achat est effectué via Apple), contre 15 % auparavant.A cela s'ajoutepour certaines applications. Ce prélèvement s'appliquera par installation et par an., les apps de l'App Store bénéficieront d'une franchise d'un million de téléchargements par an avant d'y être soumises, tandis que les apps via les magasins tiers y seront soumis dès le départ.Si les développeurs choisissent de les accepter, ces nouvelles conditions entreront en vigueur dans l'UE en mars (comme prévu). Dans la foulée, Apple a publié un outil de calcul des frais pour aider les développeurs à y voir un peu plus clair.Et sur ce point,s'ils doivent ensuite payer les frais même si un utilisateur télécharge l'application et oublie de la supprimer.Enfin, il y a aussi la possibilité d'augmentation de prix,