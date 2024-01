L’iPhone 16, pas assez innovant face à la concurrence

Une nouvelle baisse de production

Apple a réduit ses expéditions d'iPhone 2024 de composants clés à semi-conducteurs en amont à environ 200 millions d'unités

les expéditions hebdomadaires d'Apple en Chine ont diminué de 30 à 40 % par an au cours des dernières semaines

les expéditions des gammes iPhone 15 et iPhone 16 diminueront de 10 à 15 % en glissement annuel, respectivement aux premier et deuxième semestres (par comparaison aux expéditions d'iPhone 14 et iPhone 15 aux premier et deuxième semestres 2023)

Pas d'innovations pour l'iPhone 16 ?

. Soit uned'une année sur l'autre des expéditions.Mais il s'appuie, pour ses derniers chiffres, sur le fait que. D'un autre côté, cette baisse n'est pas étonnante car elle se renouvelle chaque année en janvier juste après le boost des fêtes de Noël.Se projetant sur 2024,L’analyste a pris en compte plusieurs facteurs comme(alors que l'iPhone serait le smartphone le plus vendu du pays au dernier trimestre). De même, le produit phare sera confronté à des défis structurels, liées à l'intégration de fonctions innovantes chez les smartphones concurrents.. Il estime qu'il n'y aurait pas de mises à jour importantes à l'écosystème/applications GenAI plus complets/différenciés avant 2025 au plus tôt !