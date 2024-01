iOS 17.4 permet de changer son navigateur par défaut dès l'installation

Quels changements pour l'iPhone

Quels sont les navigateurs en France ?

Outre les modifications apportées par le téléchargement via des magasins alternatifs , Cupertino a donc été amenée à modifier le statut, lorsque vous le déballez ou réinstallé complètement le système.Actuellement, les utilisateurs de l'iPhone peuvent déjà définir par défaut un navigateur Web tiers (autre que Safari), mais plus pour longtemps. Pour éviter toute forme de concurrence déloyale et favoritisme des applications maison,pour le consommateur.Désormais,Cet écran invitera les utilisateurs européens à choisir un navigateur par défaut dans une liste. Cette proposition ne figurait pas dans la première bêta 1 d'iOS 17.4 mais dans la deuxième version publiée hier A l'ouverture,. Bien sûr, Apple rappelle qu'il est tout à fait possible de modifier son choix ultérieurement en allant dans l'app Réglages. Il faudra alors cliquer sur le nom du navigateur déjà installé (ou alors l'installer).Plus exactement, le message contextuel d'iOS 17.4. Cette liste sera présentée dans unpour chaque utilisateur (histoire de pousser l'égalité des chances au plus haut point).