Quels navigateurs seront proposés par iOS 17 sur l'iPhone (en France) ?

Quels changements pour Safari

Quels sont les navigateurs en France ?

Outre les modifications apportées par le téléchargement via des magasins alternatifs , Cupertino a été contrainte de toucher à Safari, ou plutôtlorsque vous le déballez.Actuellement, les utilisateurs de l'iPhone peuvent déjà définir par défaut un navigateur Web tiers (donc autre que Safari), mais Bruxelles entend aller au delà. Pour autant, pour éviter toute forme de concurrence déloyale et autre tentation de favoriser ses propres logiciels,pour le consommateur.Désormais,Cet écran invitera les utilisateurs européen à choisir un navigateur par défaut dans une liste d'options.Plus exactement, le message contextuel d'iOS 17.4. Cette liste sera présentée dans unpour chaque utilisateur (histoire de pousser l'égalité des chances au plus haut point).