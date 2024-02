Les App Store alternatifs arrivent sur iPhone ! Allez-vous les utiliser (sondage) ?

Here comes a new challenger !

En effet, l'arrivée de boutiques d'applications alternatives va forcément changer les habitudes de certains utilisateurs d'iPhone, qui n'avaient jusque-là qu'une seule solution pour installer une nouvelle App. Apple a été contrainte et forcée d'apporter ces changements qui devraient être proposés avec la prochaine mise à jour d'iOS, numérotée 17.4 (qui devra donc être déployée avant le 7 mars). Pour Cupertino,et se fera donc au détriment des utilisateurs.Reste à voir. Il ne fait aucun doute qu'Apple profitera d'éventuelles failles dans la sécurité de ces boutiques pour pointer du doigt la décision de l'UE. Si plusieurs éditeurs sont certainement dans les starting-blocks, c'est certainement également le cas des malandrins, prêts à profiter de la moindre occasion pour mettre à profit leurs programmes malveillants.Il faut toutefois raison garder. D'un côté,(selon Apple), et pourront tout à fait s'en tenir à l'App Store d'Apple.Alors, tout est parfait dans le meilleur des mondes, puisque seuls ceux qui le désirent pourront opter pour les boutiques alternatives, ce qui permettra d'ouvrir les portes du fameux jardin doré (et doté de solides murs) d'Apple ? Pas si sûr ! En effet, beaucoup se plaignent de ladu système d'Apple, mais il faudra qu'un grand nombre de ces derniers utilisent vraiment les boutiques alternatives pour qu'elles restent rentables, et donc disponibles.Combien d'utilisateurs vont vouloir trouver un responsable (autre qu'eux, bien évidemment) au moindre problème, alors qu'Apple va simplement balayer les accusations en indiquant qu'elle n'est absolument pas responsable ? La mise en place de ces nouvelles boutiques risque donc d'être un peu chaotique, tout du moins dans un premier temps, et