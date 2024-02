Amazon peut demander l'avis de vos amis sur vos achats !

Amazon lance la fonction Consulter un ami

Consulter un ami

Banco les copains ?

nouvelle expérience d'achat mobile

Comment utiliser Consulter un ami ?

• Il vous suffit de sélectionner un produit pour lequel vous souhaitez consulter un ami et d'appuyer sur le bouton "Partager". Les nouveaux utilisateurs devront activer le bouton "Demander l’avis de vos amis", désactivé par défaut. Sélectionnez votre application de messagerie préférée et les destinataires souhaités.



• Vos amis recevront un message leur demandant de cliquer sur le lien Consulter un ami pour accéder à l'application Boutique Amazon, où seront affichés les détails du produit et où ils pourront sélectionner un emoji (😍, ☹️ ou 🤔) pour donner leur avis. Ils pourront également ajouter des commentaires.



• Une fois leur réponse reçue, vous pouvez facilement avoir accès à ce qu’ils pensent de vos produits et faire défiler tous leurs commentaires dans l'application Boutique Amazon. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de votre appareil mobile et de votre groupe de conseillers en shopping pour faire des achats en toute sérénité depuis chez vous et en déplacement.

Vous avez déniché cet extraordinaire câble USB en pure titane de carton faisant également office de lacets RGB, de lanière de fouet et de laisse extensible pour chien, et vous vous demandez si ce ne serait pas l'affaire du siècle.Cetteest, Belgique, Australie, Allemagne, Inde, Italie, Mexique, Pays-Bas, Pologne, Espagne, Arabie Saoudite, Singapour, Suède, Turquie, Royaume-Uni, et, bien évidemment, aux US. Il ne reste plus qu'à dénicher les innombrables perles rares de la boutique. Nul doute que cette fonction sera détournée par les petits malins qui souhaitent faire sourire leurs amis grâce à leurs trouvailles.