Amazon France condamnée à 32 millions par la Cnil !

32 millions d'euros d'amende !

un système de surveillance de l'activité et des performances des salariés excessivement intrusif

La CNIL a estimé que le système de suivi de l’activité et des performances des salariés était excessif, notamment pour les raisons suivantes :



Des indicateurs mesurant les temps d’inactivité des scanners des salariés étaient mis en place. La CNIL a jugé illégale la mise en place d’un système mesurant aussi précisément les interruptions d’activité et conduisant le salarié à devoir potentiellement justifier de chaque pause ou interruption.



La CNIL a jugé que le système de mesure de la vitesse d’utilisation du scanner lors du rangement des articles était excessif. En effet, partant du principe que des articles scannés très vite augmentaient le risque d’erreur, un indicateur mesurait si un objet avait été scanné en moins de 1,25 seconde après le précédent.



De façon plus générale, la CNIL a estimé excessif de conserver toutes les données recueillies par le dispositif ainsi que les indicateurs statistiques en découlant, pour tous les salariés et intérimaires, en les conservant durant 31 jours.

contraintes très fortes pesant sur l’activité d’Amazon

des objectifs de performance élevée

nombre important de personnes concernées

manquements au RGPD

un vrai flicage

profond désaccord

Elle reproche au géant américain, d'avoir mis en placeDans sa décision, l'autorité précise qu'elle ades, ainsi queou encore du. Mais pour autant, elle estime queLa CNIL a retenu, tout d'abord en lien• Manquement au principe de minimisation des données (article 5.1.c du RGPD)• Manquement à la licéité du traitement (article 6 du RGPD)Pour la Cnil, le processus de gestion des stocks et des commandes se décompose en(réception des articles, stockage de l’inventaire, préparation et expédition des commandes) mais également sur une gestion de chaque salarié. Or le système actuel seraittrop poussé / trop étendu dans le temps et aurait(règle de base de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978)A cela s'ajoutent• Manquements au principe de minimisation des données (article 5.1.c du RGPD), notamment à l’obligation d’information et de transparence (articles 12 et 13 du RGPD)• Manquements liés aux traitements de vidéosurveillance, concernant notamment l’obligation d’information et de transparence (articles 12 et 13 du RGPD) et l’obligation de sécurité (article 32 du RGPD)