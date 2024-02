iOS 17.3.1, macOS 14.3.1 et watchOS 10.3.1 sont disponibles

Apple déploie iOs et iPadOS 17.3.1

Cette mise à jour de 303,6 Mo tout de même sur iOS et 1,21 Go sur macOS Sonoma,. Quant à watchOS, il s'agit d'améliorations et corrections de bugs, sans plus de précisions. Les mises à jour restent conseillées à l'ensemble des utilisateurs disposant d'un appareil compatible.