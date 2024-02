Attention à cette fausse app LastPass !

LastPass aimerait alerter nos clients d'une application frauduleuse qui tente de se faire passer pour notre application LastPass sur l'Apple App Store. L'application en question s'appelle 'LassPass Password Manager' et mentionne Parvati Patel comme développeur. L'application tente de copier notre image de marque et notre interface utilisateur, bien qu'un examen attentif des captures d'écran affichées révèle des fautes d'orthographe et d'autres indicateurs que l'application est frauduleuse.