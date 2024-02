L'iPhone pliable en approche ? (ou pas)

Une date de sortie ?

Le point sur les rumeurs

Mais que fait Apple ?

Dans les dernières rumeurs du jour,-qui possède plutôt un bon taux de prédictions dans l’univers Android- se lance dans l’aventure. Apparemment (et de source interne ?), il y aurait euCe qui laisserait penser que le projet est toujours d’actualité et qu’il pourrait bien sortir en 2027. Bref ne soyons pas pressé… mêmeDepuis une dizaine de jours, les conversations autour de machine à café ont repris concernant l’iPhone pliable, un projet dans les tuyaux d’Apple depuis 2016.Ces deux modèles seraient aux, bien loin d’une quelconque présentation.Apple aurait ainsi commandé des pièces et composants à ses sous traitants asiatiques, pour un appareil pliable de deux tailles différentes, en privilégiant celle d'un iPad mini de 8 pouces.D’un autre côté, il est une autre question qui revient également(ceux qui ont eu un Galaxy fold dans les mains savent ce qu’est).Apparemment les fournisseurs des écrans pliables n'auraient pas réussi à satisfaire les exigences d'Apple. Au regard duUn autre problème sera aussi de placer des écrans extérieurs, une fois l’iPhone plié.Enfin, on retrouve toujours les mêmes problèmes sur la durabilité de l’écran au niveau du pli, sans parler du prix final.Selon une information ayant filtré récemment des chaines d'approvisionnement, le Sud-Coréen aurait tenté d'aménager ses chaines de production en prévision des premiers produits pliables d'Apple. Pour autant, rien ne semble avancer.S'il n'est pas question d'un iPhone pliable pour le moment, la firme n'exclut pas cette possibilité et continue de travailler sur ce projet (comme l'Apple Car...). Il n'y a qu'à regarder les registres de l'USPTO pour le constater.On trouve ainsi plusieurs documents concernant les moyens de pallier la fragilité des écrans pliables, notamment au niveau de la charnière et des connectiques, avec un système permettant de détecter les chutes . Ce dernier ressemblerait fortement à celui de l’iPhone ou de l’Apple Watch destiné à alerter les services d’urgence). Apple avait même, un temps,