L’iPhone pliable pourrait détecter les chutes et se replier tout seul

Un système renforcé de détection de chutes

Self-Retracting Display Device And Techniques For Protecting Screen Using Drop Detection

Le point sur les rumeurs...

. Mais Apple continue d’effectuer des recherches sur le sujet comme le montre ce récent brevet, dénomméElle s’intéresse ainsi aux moyens de pallier la, notamment au niveau de la charnière et des connectiques qu’elle abrite. Elle imagine donc un(un peu comme celui de l’iPhone ou de l’Apple Watch destiné à alertes services d’urgence).Mais celui-ci interviendrait un peu plus en amont. Il s’appuierait sur des capteurs et des accéléromètres pour se faire. Deux réponses seraient alors possibles. Il pourrait se désolidariser (dans le cas où le produit deux parties détachables). Dans le cas d’un écran pliable ou enroulable, il pourrait se replier ou s’enrouler de manière à protéger l'écran.Dernièrement, le cabinetavait également évoqué des. Dans un récent rapport, la firme de recherche avait affirmé que, et qu'il serait plus logique pour Apple d'expérimenter cette technologie via l'iPad.(plus de 12 ?) et non pas d'une déclinaison d'un modèle Pro (ce qui poserait encore d'autres questions au niveau de la cohérence de la gamme et du public cible). Le coût de ce produit ferait aussi l'objet de nombreuses questions mais les analystes s'accorderaient autour de... 2 500 dollars (encore plus cher que les derniers iPad Pro M2).