Apple enterre le dossier contre VirnetX (et économise un demi milliard)

Les aventures juridiques d'Apple au Texas

Petit rappel

Après de nombreuses péripéties, audiences et petits gros ratés, Cupertino a gagné en appel et n'aura finalement pas à payer à VirnetX les 502,8 millions de dollars pour non respect de droits de propriété intellectuelle.A son tour, la Cour Suprême des États-Unis vient d’annoncer qu'elle n'entendrait pas le dossier, mettant un terme définitif à cette bataille juridique et économisant finalement 502,8 millions de dollars à Apple ! Elle pourra donc se concentrer sur un autre contentieux, celui l'opposant à Masimo avec la suspension de la fonction SpO2 de l'Apple Watch qui avait défrayé les chroniques à Noël.Rappelons qu'au cours des années, les différentes décisions avaient même condamné la firme californienne à bien plus d'un milliard de dollars Les brevets désormais invalidés, VirnetX et Apple se retrouvent au point de départ (si si si), et devront discuter ou s'affronter devant un autre tribunal pour déterminer si Apple devra payer, mais en toute vraisemblance, la sanction de 502,8 millions de dollars devrait être rejetée.