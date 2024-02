L'étui clavier Clicks pour iPhone arrive en AZERTY #MWC

Ciel un clavier !

Il s’agit en effet d’un étui! Dans la vidéo accompagnant le lancement du produit, Clicks fait bien évidemment référence à la, avançant toutefois que les touches offrent beaucoup de commodité, de réconfort et même de plaisir. En janvier, celui-ci avait été présenté en version QWERTY, mais il se décline désormais en AZERTY ! Ce qui veut bien dire qu'il ne sera pas limité aux USA et que l'on pourrait le voir arriver en nos contrée plus rapidement que prévu.En contrepartie, celui-ci permettra au passage de masquer le clavier tactile et d’optimiser l’écran. Clicks propose même d’utiliser des raccourcis clavier iOS (comme CMD + Espace pour ouvrir Spotlight) et la saisie vocale en appuyant sur un bouton.En complément on notera un rétroéclairage du clavier pour tapoter dans la nuit noire et une compatibilité avec la charge sans fil, mais pas avec MagSafe (l’étui devant sans nul doute être bien trop épais).Enfin, parmi les, le fabricant indique que le boîtier n'est pas résistant à l'eau -les éclaboussures pourraient endommager le clavier-, CarPlay fonctionne avec les modèles Lightning, pas avec les modèles USB-C et enfin, les EarPods filaires ne sont pas pris en charge.L’étui Clicks existe pour l ’iPhone 14 Pro , l’ iPhone 15 Pro et l ’iPhone 15 Pro Max et d'autres modèles ne devraient pas tarder à être pris en charge.