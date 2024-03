Les coques FineWoven de l'iPhone 15, un produit fréquemment retourné sur Amazon !

Trop de retours négatifs

Les bords se décollent, le tissu est rayé comme un vieux CD, et il brunit comme une banane pourrie

. Beaucoup soulignaient une moindre qualité de ces nouveaux accessoires affichant de nombreuses marques ou traces douteuses. Les modèles de présentation -tripotés par de nombreuses mains- s'affichaient sur le net, montrant de nombreuses traces et griffures.Mais dernièrement, ce sont les journalistes techs qui ont fait part de leur déception face à l'accessoire. En effet, presque six mois après leur sortie,. Ainsi, Joanna Stern dua ouvert la danse, se plaignant sur X (ex-Twitter) de l'état de sa coque :(on admire la métaphore).Depuis les posts similaires se multiplient. Tant et si bien que la boutique américaine d'Amazon affiche désormais: le fameux retour fréquent ! Il n'y a plus qu'à espérer une seconde génération plus robuste pour l'iPhone 16...Pour le moment, les pages françaises n'affichent pas ce message mais pourrait bien suivre le même chemin, sauf... D'ailleurs dans les commentaires, on trouve quelques photos de circonstance, mais aussi des retours positifs (il faut quand même le signaler).