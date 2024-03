Déplacements hors UE : les magasins d'apps tiers fonctionneront pendant 30 jours

Quelles conditions pour utiliser le sideloading ?

Quid en cas de déplacement ?

En effet, iPadOS 17.4 ne prend pas en charge les magasins d'apps alternatifs car seul l'App Store (iOS) a été considéré comme un Gatekeeper, au sens du DMA.En effet, dans un premier document d'assistance . Les deux premières conditions pour en profiter sont de: Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre, Tchéquie, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Espagne et Suède.. En effet,(via ses capteurs, l'app Localiser et le système GPS). Cupertino précise d'ailleurs quel'emplacement exact ne sera pas partagé avec les serveurs d'Apple, mais qu’elle se contentera de bloquer l'option de téléchargement. A ce stade on ne sait pas si l'utilisation d'une app VPN pourra la contrer.Le système va considérer que vous êtes toujours dans l'UE. Pour certainségalement : il s'agit par exemple des travailleurs transfrontaliers (en Suisse ?) qui ne passent que la journée hors de la Communauté.En revanche, pour les séjours hors UE, il y a des modulations. Apparemment, Apple faisait une distinction entre courts et longs séjours. Dans un deuxième document , elle vient préciser cette notion.En revanche, le document ne précise pas -à votre retour- au bout de combien de temps le système bascule dans l'autre sens.Enfin, Cupertino rappelle qu'qui ne fonctionnent pas comme prévu. Elle ne viendra pas non plus à leur secours en cas d'applications défectueuses.