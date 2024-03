L'UE ne croit pas en l'amour à tout prix et somme Tinder de s'expliquer sur ses abonnements !

Image Freepik

L'amour à tout prix ?

Tinder appliquait des prix personnalisés -sans en informer les consommateurs- ce qui est contraire aux lois de la consommation dans l’UE

Tinder Select

extrêmement actifs

Des explications, mais pas d'harmonisation...

Tinder: App de Rencontre Tinder Inc. Télécharger

En effet, après avoir demandé des explications à Apple sur la résiliation du compte développeur d'Epic Games,. Ces dernières ne sont en effet pas homogènes sur l'ensemble du Vieux Continent.Elle avait d'ailleurs ouvert une enquête en juillet 2022 à la suite de plaintes déposées en Suède et aux Pays-Bas, dont les autorités de la consommation avaient établi queEn effet, jusqu’à avril 2022,les jeunes utilisateurs se voyant souvent offrir un service premium alors que les plus âgés devaient payer des tarifs plus élevés. En 2023, Tinder avait également lancé un nouvel abonnement premium, pour la coquette somme de 499 dollars par mois. Cette formule très sélect -accessible sur invitation seulement- est proposée à moins de 1 % des utilisateursDe son côté,Cette information devrait intervenir d'ici mi-avril.Pour rappel,, filiale du groupe texan Match Group. Elle compte parmi ses autres sœurs, de nombreux sites de rencontres comme Hinge, Meetic, OKCupid et Plenty of Fish.