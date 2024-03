Petit coup de pression ! Apple rétablit le compte développeur d’Epic Games en Europe

Les raisons de ce "revirement"

Suite à nos conversations avec Epic, ces derniers se sont engagés à suivre les règles [Digital Markets Act], y compris nos politiques. En conséquence, Epic Sweden AB a été autorisé à signer à nouveau l'accord de développement et accepté dans le programme de développement Apple

Petit rappel

La violation flagrante par Epic Games de ses obligations contractuelles envers Apple a conduit les tribunaux à déterminer qu'Apple a le droit de résilier [le compte de] "tout ou partie des filiales, sociétés affiliées et/ou autres entités entièrement détenues par Epic Games sous le contrôle d'Epic Games à tout moment et à la seule discrétion d'Apple". Au vu du comportement passé et continu d'Epic, Apple a choisi d'exercer ce droit.

d'autres explications

Evidemment,, s'appuyant sur le DMA pour obliger la firme à s'ouvrir à la concurrence, ce que n'a pas manqué de souligner, mais aussi(qui aime bien poster ce genre de messages, manquant parfois d'objectivité).Pour autant, dans ce petit bras de fer, Cupertino évoque l'existence d'un autre problème. En effet,, ce qui aurait justifié la suspension face à cette incertitude. Apparemment,Alors s'agit-il vraiment d'un coup de pression portant uniquement sur Apple ? Ou bien peut-on considérer qu'Epic Games a aussi eu son? A moins qu'il ne s'agisse que de marketing et de politique visant à faire passer le retropédalage....Il y a quelques jours à peine,. Dans un billet de blog doublé d'un post sur X (ex-Twitter), il évoquait une décision totalement arbitraire d'Apple, ralentissant sa nouvelle stratégie de lancement en Europe et de profiter de l' ouverture d'iOS au sideloading Le studio rappelait que le compte développeur appartenant à sa filiale suédoise avait pourtant été approuvé via le processus officiel d'Apple, avant que cette dernière ne se ravise.par rapport à ses dernières prises d'opinion sur une soit-disante mise en conformité d'Apple au DMA.Dans la foulée,sur sa décision de résilier le compte développeur d'Epic Games. Pas question pour elle d'amoindrir l'application du DMA dès le premier jour !