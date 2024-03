Convoquée par Bruxelles, Apple affirme être en règle avec le DMA !

Une audience surprise

Nous avons été guidés -avant tout- par notre volonté de respecter la loi. Ensuite, nous l'avons fait d'une manière qui était compatible avec nos valeurs et nos engagements auprès de nos utilisateurs depuis très longtemps. Et nous pensons que nous l'avons accompli.

Nous nous sommes concentré sur le point de vue de l'utilisateur. Maintenant, cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas concentrés sur l'impact des développeurs, mais je pense que -avant tout- nous regardons très attentivement l'impact de tous ces différents changements sur l'expérience utilisateur que nous avons fournie à nos clients pendant 15, 16 ans grâce à l'iPhone.

Aussi, on apprend aujourd'hui que des représentants de Cupertino ont été entendus lors d'une. La firme a déclaré qu'elle s'était tout naturellement conformée à la nouvelle loi sur les marchés numériques, malgré les plaintes de ses rivaux. Et forcément, on voit mal comment elle pourrait dire le contraire...D'après, cette audience -qui a duré près d'une journée- a vu défiler Apple mais aussiKyle Andeer (qui s'occupe de la direction des affaires juridiques chez Apple après 10 ans dans différentes unités antitrust, notamment auprès de la FTC) a déclaré que la firme californienne avait(et avant le développeur).Pour rappel, maintenant que le DMA est entré en vigueur,. Elle peut même -le cas échéant- prononcer des sanctions à l'encontre des grandes entreprises technologiques qui viendraient à l'enfreindre.