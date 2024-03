Comme Epic Games, Spotify accuse Apple de bloquer son app ! (et interpelle Bruxelles)

Cela fait neuf jours maintenant et nous attendons toujours des nouvelles d'Apple au sujet de notre soumission d'application pour montrer aux consommateurs de l'UE les prix et un lien vers notre site Web

entre directement en conflit avec leur affirmation selon laquelle ils retournent les examens sur les soumissions d'applications dans les 24 heures, et cela va également à l'encontre du calendrier d'adoption fixé par la Commission

Une impossible réconciliation

systématiquement défié les lois et les décisions judiciaires sur d'autres marchés

les prochaines étapes qui aborderont clairement et de manière concluante ses pratiques déloyales de longue date

marché numérique vraiment équitable partout

Les directives d'Apple ont muselé Spotify et d'autres services de streaming musicaux et nous ont empêchés de proposer plusieurs avantages à nos utilisateurs directement dans notre application -nous refusant la possibilité de communiquer avec eux sur la façon de mettre à niveau et le prix des abonnements, des promotions, des réductions ou de nombreux autres avantages [...]. En exigeant d'Apple qu'elle mette fin à son comportement illégal dans l'UE, la Commission place les consommateurs au premier plan. Il s'agit du principe de base de la libre concurrence dans les marchés. Les clients doivent connaitre quelles sont leurs options. Les clients -et non Apple- doivent décider quoi acheter, où, quand et comment.

Mais tout est loin d'être réglé entre Spotify et Cupertino !. Comme le prévoit le DMA, les développeurs peuvent distribuer leurs applications aux utilisateurs d'iOS en dehors de l'App Store dans l'UE. Les applications déjà disponibles sur l'App Store peuvent aussi utiliser d'autres méthodes de paiement pour les achats intégrés.Juste avant l'entrée en vigueur du DMA et concomitamment,. Apparemment, cette dernière n'a toujours pas été approuvée, et la plateforme estime qu'il s'agit d'uneSuivant l'exemple d'Epic Games, elle a donc envoyé un email à la Commission européenne, demandant son intervention.La porte-parole de Spotify, Jeanne Moran, affirme que ce retard ne respecte pas les propres CGU de Cupertino etA ce stade, on peut se poser des questions sur les comportements des uns et des autres. D'un côté, tout le monde sait qu'Apple n'est pas vraiment ravie des obligations imposées par le DMA, ce dont elle se plaint ouvertement. Mais de l'autre, le délai de 9 jours après une telle réforme de son système ne parait pas si long que cela.... Elle a encore affirmé qu'Apple a, et qu'elle attend(après tout Apple a décidé de faire appel) et prévoit de continuer à faire pression jusqu'à obtenir un