Apple vante la générosité du stockage des iPhone 15 (et les MacBook Air, on en parle ?)

généreux

Une nouvelle publicité pour les iPhone 15

Don't Let Me Go

Lots of Storage for lots of photos

Relax, it's iPhone 15

Et le MacBook Air, on en parle ?

Dans cette nouvelle vidéo d'un peu moins de 40 secondes intitulée, Apple met en scène un utilisateur d'iPhone 15 regardant les clichés stockés sur son appareil.. La vidéo se termine par la phrase(soit, beaucoup de stockage pour beaucoup de photos dans la langue de Dick Rivers), puis le sloganAvec cette publicité courte mais amusante,(l' iPhone 15 Pro Max débute quant à lui à 256 Go, soit autant qu'un MacBook Air). Si de nombreux utilisateurs pourront se satisfaire de 128Go, les possibilités en photo et en vidéo des iPhone modernes impliquent qu'il sera en fait assez simple de saturer cette capacité. Il sera alors tentant de s'offrir un abonnement iCloud pour sauvegarder une partie de ces souvenirs (et donc de libérer de l'espace sur le smartphone), ou d'opter pour une capacité supérieure., alors que nombreux -dont votre serviteur - sont ceux à pointer du doigt les 256 Go toujours proposés sur un MacBook Air en 2024 (vous pouvez consulter notre tests des MacBook Air M3 ici ). À mon humble avis, cette capacité ne devrait tout simplement plus être proposée sur un Mac débutant tout de même à 1 299 euros, tant l'espace libre une fois macOS installé ne correspond plus aux usages modernes (et ne parlons pas des 8 Go de RAM).En effet,. S'il sera toujours possible de se balader avec un SSD externe (alors qu'il sera impossible de disposer de davantage de RAM), cela gâche un peu les efforts d'Apple pour fournir une machine compacte et légère. Comme nous l'indiquions avec Didier dans notre test en live des MacBook Air M3, espérons que ces modèles soient les derniers à embarquer si peu de stockage en entrée de gamme.