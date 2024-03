Les développeurs d’apps gratuites virales sont-ils condamnés par Apple ? #DMA

Une taxe problématique !

N'oublions pas la commission

Cupertino en a profité pour dévoilerpour certaines applications. Ce prélèvement s'appliquera par installation et par an et ne concernera que certaines applications plus populaires (celles ayant plus d'un million de téléchargements par an). Dans la foulée, Apple a publié un outil de calcul des frais pour aider les développeurs à y voir un peu plus clair.Le problème est que cette nouvelle taxe s'applique pour toutes les applications, gratuites ou payantes, téléchargée via l'App Store ou en dehors. Alors forcément certains vont être défavorisés : il s'agit. Après 1 million de téléchargements, le développeur devra donc payer 50 cents par download voire mettre leur structure en péril et tomber en faillite !Lors d'une session de travail, le développeur et créateur de l'Alt Store et d'applications comme Delta Emulator, Riley Testut a interrogé Apple sur cette question en donnant un exemple concret. Au lycée, dans le cadre d'un projet scolaire, il a créé une application (l'émulateur GBA4iOS) qui a connu un fort succès. Mais en application des nouvelles règles, il devrait donc cinq millions d'euros pour son application gratuite.En réponse,). Pour le moment, il n'y a donc pas de réponse à leur apporter...Pour introduire ce choix,. Cette dernière va s'appliquer à la fois aux applications distribuées dans l'App Store et par d'autres moyens.Elle va descendre de 30 à 17 % (+ 3 % si elles passent par le système d'achat intégré d'Apple). Quant à eux, les petits développeurs verseront 10 % (avec toujours les 3 % en plus), contre 15 % auparavant.